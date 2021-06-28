Компания пьяных новосибирцев отказалась оплачивать счет за коньяк

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

25 июня в 16.46 в Ленинском районе ГБР ГВАРДИИ помогла выселить из хостела постояльца, который не торопился покинуть номер, несмотря на то, что оплаченный срок его проживания истек.

25 июня в 17.09 в Центральном районе бойцы ГБР помогли урегулировать спор, возникший между директором кафе и уволенной им посудомойщицей. В присутствии «гвардейцев» конфликт прекратился, и сотрудница получила от руководителя денежный расчет.

26 июня в 22.21 в Октябрьском районе из магазина разливных напитков бойцы ГБР вывели пьяного посетителя, который категорически отказывался покидать закрывающееся на ночь заведение. После того как нарушитель был выдворен, «гвардейцы» помогли продавцу закрыть торговую точку и поставить объект на охрану.

26 июня в 1.15 в Кировском районе экипаж ГБР ГВАРДИИ, вызванный звонком по телефону в многоэтажный жилой дом на ул. 9-й Гвардейской Дивизии, убедил шумную компанию, мешавшую ночному отдыху соседей, успокоиться и разойтись.

26 июня в 2.37 в ресторане Центрального района компания пьяных мужчин отказывалась оплатить счет за выпитый коньяк. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали новосибирцев и передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.

27 июня в 23.08 кнопка тревожной сигнализации была нажата в ресторане, находящемся в Железнодорожном районе. Администратор вызвала группу быстрого реагирования из-за возникшей в ресторане драки. Бойцы ГБР совместно с полицейскими пресекли грубое нарушение общественного порядка. Хулиганы были доставлены в полицию.

28 июня в 1.00 продавец закусочной, расположенной в Заельцовском районе, стала свидетелем происшествия - двое молодых людей сцепились на крыльце и кубарем скатились на землю. Для пресечения конфликта продавец немедленно нажала тревожную кнопку. Прибывшие через 5 минут бойцы ГБР выяснили, что парни знакомы между собой и очень давно не виделись. Случайно встретившись возле магазина, они крепко обнялись, но, не удержавшись на ногах, свалились с крыльца. Горячую встречу друзей продавец приняла за драку.