Власти Новосибирской области попросят Минздрав увеличить поставки вакцин от коронавируса в регион

Власти Новосибирской области попросят Минздрав увеличить поставку вакцин от коронавируса в регион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области усугубляется ситуация с коронавирусом. Ежедневно растет число новых зараженных. В связи с чем увеличилось количество желающих привиться от COVID-19. Из-за этого власти Новосибирской области столкнулись с дефицитом вакцины. Об этом заявил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, 29 июня.

— На прошлой неделе уже столкнулись с перебоем в наличии вакцины. Работаем с колес фактически, хорошо, что удалось в ночь с пятницы на субботу дополнительно получить 45 тысяч доз препарата. Однако при нынешних темпах вакцинации этого хватит в лучшем случае до конца недели. Продолжаем работу: рассылаем письма, ведем телефонные переговоры для обострения вопросы на федеральном оперативном штабе. Нам нужна вакцина! — подчеркнул Андрей Травников.

В Минздраве области добавили, что в электронной системе ожидается поставка в регион примерно 55 тысяч доз препаратов в течение 7-10 дней.

Известно, ранее Новосибирская область получила 433 029 доз. Так, первым компонентом вакцины привились уже 410 960 сибиряков. Повторно получили препарат — 312 904 человек. На сегодняшний день, по информации Минздрава, ежедневно прививаются примерно 6291 житель Новосибирской области.

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