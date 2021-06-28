«Потерянное поколение»: парень, размахивающий топором во дворе дома, напугал новосибирцев

Горожане усомнились в адекватности молодого человека. Фото: стоп-кадр.

Жители Ленинского района Новосибирска стали свидетелями странного поведения молодого человека. Парень вышел во двор на улице Связистов с топором и принялся им размахивать. Горожане сняли происходящее на видео и опубликовали его в соцсети.

— Паренек практиковался в жонглировании топором у подъезда. В какой-то момент будущий воин немного разочаровался в своих навыках и начал рубить кусты, а затем переключился на окружающих его людей, начав в шутку замахиваться на них, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как парень подбрасывал топор, жонглируя им, а после принялся замахиваться оружием на сидящих возле подъезда людей. Затем молодой человек вместе с топором удалился за угол многоэтажки.

Новосибирцев поведение парня возмутило. Многие усомнились в его адекватности.

— Потерянное поколение!

— Он под чем-то — его не отпустило еще!

— Отсутствие мозга налицо! — написали сибиряки.

Некоторые отметили, что парню следует направить безудержную энергию в нужное русло.

— У меня на даче стопка дров, с его рост. Пусть приезжает, по совместительству еще научится пилой махать, — предложил подписчик паблика.

Смотреть видеосюжет Сибиряк размахивал топором.

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