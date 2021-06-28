«Такие крохотные кнопки!»: грибники рассказали о появлении первых лисичек под Новосибирском

Своим «уловом» сибиряки похвастались в соцсетях. Фото: предоставлено Юлией Сафаровой.

В Новосибирской области стартовал грибной сезон. Некоторым сибирякам удалось насобирать и лисичек. Об этом они рассказали в соцсетях.

По словам грибников, лисички появились в Мошковском районе Новосибирской области. Там их можно найти вблизи поселков Октябрьский и Сокур.

Такой урожай удалось собрать в Мошковском районе НСО. Фото предоставлено: Кристиной Каратаевой.

Также они выросли в районе поселка Кудряшовский в Искитимском районе и вблизи поселка Гусиный Брод в Новосибирском районе.

— Первые лисички заметила в Кудряшовском бору в пятницу, 26 июня. Мы с маленькой компанией поехали за земляникой, и вот нечаянно наткнулись на них. Если бы ягоду не собирали, даже не заметили бы их, такие крохотные кнопки... В четверг едем на разведку, в надежде найти маслят, им уже пора бы пойти, ну а если не найдем, значит снова соберем лисичек, они как раз вырастут и станут заметнее к тому времени, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Юлия Сафарова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.