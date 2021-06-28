В Новосибирске завершены поиски 92-летней пенсионерки в зеленом платье. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".
Новосибирские волонтеры объявили о завершении поисков 92-летней Беликовой Ангелины Васильевны. Женщину нашли накануне, 27 июня.
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — написали волонтеры в официальной группе ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».
Как уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, Ангелину Васильевну нашли сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в розовой куртке и зеленом платье ушла из дома несколько дней назад. Волонтеры уточняли, что женщина нуждалась в медицинской помощи. Известно, что очевидцы видели бабушку в двух районах Новосибирска — Центральном и Железнодорожном.
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