В Новосибирске завершены поиски 92-летней пенсионерки в зеленом платье. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

Новосибирские волонтеры объявили о завершении поисков 92-летней Беликовой Ангелины Васильевны. Женщину нашли накануне, 27 июня.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — написали волонтеры в официальной группе ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

Как уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, Ангелину Васильевну нашли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в розовой куртке и зеленом платье ушла из дома несколько дней назад. Волонтеры уточняли, что женщина нуждалась в медицинской помощи. Известно, что очевидцы видели бабушку в двух районах Новосибирска — Центральном и Железнодорожном.

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