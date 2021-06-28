Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 5:02

Минприроды разрешило застрелить бурого медведя под Новосибирском

По информации властей, хищник угрожает людям
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минприроды разрешило застрелить бурого медведя под Новосибирском.

Минприроды разрешило застрелить бурого медведя под Новосибирском.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство природы и экологии Новосибирской области разрешило отстрел бурого медведя в Венгеровском районе региона. Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов появился на сайте ведомства.

— Причины отстрела: угроза здоровью и жизни населения, угроза животному миру, а также предотвращение нанесения ущерба народному хозяйству, — говорится в опубликованном документе.

Известно, что застрелить медведя необходимо на территории охотничьего хозяйства «Удачное» в границах Меньшиковского сельсовета. Произвести отстрел нужно в срок до 22 июля 2021 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о двух медведях, которых заметили в Новосибирской области. Так, одного из них сняли на видео в нескольких километрах от Татарска. Кроме того, о буром хищнике предупредили жителей Кубовинского сельсовета. Там медведя заметили вблизи поселка Седова Заимка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.