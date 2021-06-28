Минприроды разрешило застрелить бурого медведя под Новосибирском.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Министерство природы и экологии Новосибирской области разрешило отстрел бурого медведя в Венгеровском районе региона. Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов появился на сайте ведомства.
— Причины отстрела: угроза здоровью и жизни населения, угроза животному миру, а также предотвращение нанесения ущерба народному хозяйству, — говорится в опубликованном документе.
Известно, что застрелить медведя необходимо на территории охотничьего хозяйства «Удачное» в границах Меньшиковского сельсовета. Произвести отстрел нужно в срок до 22 июля 2021 года.
Ранее КП-Новосибирск писала о двух медведях, которых заметили в Новосибирской области. Так, одного из них сняли на видео в нескольких километрах от Татарска. Кроме того, о буром хищнике предупредили жителей Кубовинского сельсовета. Там медведя заметили вблизи поселка Седова Заимка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер