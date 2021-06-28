Пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2021 Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и Блюхера. Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по Советскому шоссе и улице Петухова. Также затор наблюдается на площади Лыщинского.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Движение также затруднено по Кирова, Гурьевской, Добролюбова и Никитина. Также затор наблюдается на улице Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 28 июня, составил 5 баллов.

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