Под Новосибирском мотоциклист врезался в дерево и погиб. Фото: ГИБДД по НСО.

В Колыванском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Подробности об аварии, случившейся накануне, 27 июня, рассказали в региональной ГИБДД.

— Днем 27 июня 33-летний сибиряк за рулем мотоцикла ИЖ ехал по улице Коммунистическая в направлении улицы Советская села Новотроицка и у дома № 4 не справился с управлением: вылетел в кювет и врезался в дерево, — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что у мужчины не было прав на управление мотоциклом. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались фатальными для сибиряка: он погиб на месте происшествия.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается следственно-оперативная группа.

Отметим, это не единственное смертельное ДТП с мотоциклистом за минувшие сутки. Так, ранее КП-Новосибирск писала об аварии в Карасуке - там, 27 июня, 22-летний мотоциклист врезался в столб и погиб.

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