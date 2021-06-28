Погода в Новосибирске на 28 июня 2021 года: в город вернулась жара

День будет жаркий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 28 июня 2021 года будет жаркой и солнечной. По сообщению синоптиков днем температура воздуха составит +20...+22 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов.

— Ветер будет дуть южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов, а к вечеру опустятся до +13...+15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-747 миллиметров ртутного столба.

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