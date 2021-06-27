Наши летучие мышы не смогут заразится вирусом. Фото: Александр ЖИГАЛИН

Новосибирский ученый прокомментировал вероятность смертельного вируса Нипах у российских летучих мышей. Вирус входит в топ-10 опасных для человека микроорганизмов по данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

— У наших мышей этого вируса быть не может. Его переносчиками являются летучие лисицы. Они питаются плодами фрутковых деревьев и оставлют свою слюну на иих. А вирус передается человеку именно через нее, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. — У наших мышей другой рацион и поэтому подхватить смертельный вирус им не удастся.

Напомним, что летом прошлого года сибирские зоологи отправились в экспедицию, чтобы поймать 300 летучих мышей. Они планировали взять у них мазки и выяснить, есть ли у них COVID-19.

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