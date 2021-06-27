В Новосибирской области в пруду утонули два мальчика

СК начал доследственную проверку.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области два ребенка утонули в пруду на реке Каменка. ЧП произошло недалеко от села Бобровка Сузунского района. Об стало известно вечером 27 июня.
— Мальчикам было 7 и 9 лет. В ходе прогулки на велосипедах они решили искупаться в пруду и утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, — сообщили в региональном следственном комитете.
Сейчас следователи начали проводиь доследственную проверку и выяснять все обстоятельства произошедшего.
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