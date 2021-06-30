«Та еще ведьмочка»: сибирячка в масле показала откровенный косплей

Сибирячка сама сшила костюм, обошлось в пару тысяч рублей. Фото: Евгения Накрышского, предоставлены Алисой Арефьевой

Дизайнер Алиса Арефьева устроила эротичную фотосессию с маслом для фанатов комиксов. Косплеершу вдохновил сериал «Ванда/Вижн», вышедший в продолжение «Мстителей».

— На актрису я не похожа, поэтому решила не делать косплей киногероини, а обратилась к комиксам. Там Ванда — «Алая ведьма» в красном плаще, в боди и в красной короне. Костюм сшила за пару вечеров, а бонусом на фотосете мы сняли фото Ванды в масле, — рассказала Алиса Арефьева.

Косплеерша отметила, что ее часто называют ведьмой. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

Девушка пояснила, что ей часто пишут и говорят «ведьма». Для нее ведьма - это уверенная в себе роковая девушка, красивая и яркая. Фанаты в восторге от такого образа:

— Масла много не бывает.Невероятная ведьмочка, — уверен фанат..

—Вау! Как горячо! — прокомментировал подписчик из Австралии.

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