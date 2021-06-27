В этом году крестного хода не будет.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Крестный ход в День Петра и Февронии в Новосибирске 2021 отменили. Об этом стало известно сегодня 27 июня.
— Насколько нам известно, на День Петра и Февронии крестный ход не планируется. Все из-за пандемии коронавируса, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе РПЦ,
Пока что крестный ход планируется на 11 сентября. Он будет приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
Напомним, что это уже не первый крестных ход, который отменяют в городе. На День славянской письменности его тоже не было. В прошлом году крестный ход также отменили из-за пандемии коронавируса, а традиционные богослужения проходили без участия горожан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер