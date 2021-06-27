В Новосибирской области 72-летний пенсионер покончил с собой

На место тут же вызвали полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в интернате в селе Первотроицк Каргатского района: там покончил с собой 72-летний пенсионер.

— Умершего пациента обнаружила медсестра: он совершил самоубийство в туалете. Ранее мужчина был судим по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказал источник КП-Новосибирск.

Напомним, что в марте в Бердске прохожие обнаружили труп мужчины. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Как сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, что смерть не носила криминальный характер.

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