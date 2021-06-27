В Новосибирске ищут 45-летнего мужчину, невернувшегося с работы

С собой у мужчины была черная сумка. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разместил в социальных сетях ориентировку о пропаже 45-летнего Алексея Владимировича Степанова. О мужчине нет никакой информации с 21 июня.
— Мужчина приехал в Новосибирск на работу. Вечером вышел и не вернулся домой, — сообщила КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые. Алексей был одет в черную куртку, темные трико, черные сланцы и темно-серая кепка.
— С собой у него была небольшая сумка, — уточняют волонтеры.
Если вам, что-то известно о местонахождении Алексея Степанова, просим вас позвонить в 112 или по номеру 8 (800)-700-54-52.
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