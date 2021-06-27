В центре Новосибирска столкнулись три машины

Пострадавших забрали в больницу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня днем 27 июня в центре Новосибирска столкнулось три машины. ДТП произошло на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской.

— В аварию попали машины марки седан «Datsun on-DO», «Toyota Mark II» и кроссовер «Hyundai Creta». В одной из машин находились мужчина и женщина, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, пострадавших забрали в больницу.

— Сейчас сотрудниками ГИБДД проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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