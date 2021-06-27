В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину

На месте работают следователи, врачи и полиция. Фото: "Инцидент. Ноаосибирск"

ЧП произошло на улице Вавилова в Заельцовском районе: под окнами многоэтажки нашли тело умершей женщины.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка, — сообщили в СК России по Новосибирской области.

В настоящее время на месте работают следователи, медики и полиция. После того, как правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего, будет принято процессуальное решение.

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