В Новосибирске от коронавируса умер 92-летний пенсионер

От коронавируса умерло 7 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня 27 июня стало известно о 7 сибиряках, умерших от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 69 лет, 71 год, 92 года и женщины в возрасте 80 лет, 81 год, 91 год. Всего в регионе с начала пандемии умерли 2 036 человек, — приводит данные региональный оперштаб.

На сегодняшний день в реанимации находится 283 человека, а к аппаратам ИВЛ подключено 56 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 4 071 пациент, в том числе 92 ребенка, — говорится в сообщении от оперштаба.

Напомним, что в регионе масочный режим продлили до 30 сентября. Кроме того введены новые ограничения. К примеру, снова стали запрещать массовые мероприятия, отменены концерты и наполняемость зрительных залов снижена до 50%.

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