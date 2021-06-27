В Новосибирске загорелась автозаправка на улице Большевистской

Фото пожара появилось в социальных сетях. Фото: группа «АвтоБердск»

Сегодня днем 27 июня в Новосибирске загорелась автозаправка. Пожар произошел на улице Большевистская в Октябрьском районе.

— Горит заправка, но пожарный пока нет, — сообщают очевидцы в группе «АвтоБердск».

По словам свидетелей огонь удалось потушить за 15 минут.

Напомним, что недавно в Новосибирске взорвалась АГЗС. Сначала там начался пожар, а потом прозвучало несколько громких взрывов. Обломки с заправки разлетелись по всей округе. После взрыва в больнице оказалось 17 человек из них двое детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.