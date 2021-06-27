В Новосибирске загорелась автозаправка на улице Большевистской

Фото пожара появилось в социальных сетях. Фото: группа «АвтоБердск»
Сегодня днем 27 июня в Новосибирске загорелась автозаправка. Пожар произошел на улице Большевистская в Октябрьском районе.
— Горит заправка, но пожарный пока нет, — сообщают очевидцы в группе «АвтоБердск».
По словам свидетелей огонь удалось потушить за 15 минут.
Напомним, что недавно в Новосибирске взорвалась АГЗС. Сначала там начался пожар, а потом прозвучало несколько громких взрывов. Обломки с заправки разлетелись по всей округе. После взрыва в больнице оказалось 17 человек из них двое детей.
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