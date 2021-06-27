Новосибирец до смерти избил свою любимую

Мужчина во всем сознался полицейским.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирец убил свою жену во время ссоры. Тело женщины обнаружили в квартире на улице Забалуева в Ленинском районе.
— При осмотре медики диагностировали у погибшей тупую травму живота и разрыв селезенки. Возможно, это и стало причиной смерти, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Полицейские задержали мужчину, проживавшего с сибирячкой. Он уже во всем им сознался.
Напомним , что недавно сибирячка убила своего мужа из ревности. Инцидент произошел в поселке Привольном в Черепановском районе. Пара поссорилась во время застолья. После этого женщина схватила нож и несколько раз ударила им любимого.
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