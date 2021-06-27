Погода в Новосибирске на 27 июня 2021 года: что обещают синоптики

Погода в воскресенье будет дождливой.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Погода в Новосибирске на 27 июня 2021 года не особо порадует сибиряков: небольшое потепление принесет осадки. Такой прогноз дали метеорологи Западно-Сибирского УГМС.
— Температура днем будет +21...+23 градуса, ночью похолодает до +10...+12 градусов. Днем ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду, — прокомментировали в гидрометцентре.
«Яндекс. Погода» обещает пасмурный и дождливый день. С утра будет +12...+18 градусов, после обеда потеплеет до +19...+21 градуса, возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до +13...+15 градусов, опять же ожидается дождь.
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