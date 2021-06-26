Полиция поймала новосибирца с пистолетом, ограбившего магазин ради бутылки пива

Полицейские поймали нарушителя. Фото: Виктория МИНАЕВА

Полиция задержала грабителя, угрожавшего продавцу пистолетом ради бутылки пива. Напомним, инцидент произошел вечером 22 июля в одном из магазинов на улице Сибиряков-Гвардейцев. В полиции сообщали, что в магазин зашел неизвестный мужчина, и, угрожая продавцу предметом похожим на пистолет, завладел бутылкой слабоалкогольного напитка, после чего скрылся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские его поймали.

— Подозреваемым оказался 33-летний ранее не судимый житель Кировского района. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемый заключен под стражу.

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