92-летняя пенсионерка в зеленом платье пропала в центре Новосибирска

Женщина нуждается в медпомощи. Фото: предоставлено поисковым отрядом "ЛизаАлерт" Новосибирской области

Новосибиские волонтеры ищут пропавшую 92-летнюю пенсионерку в розовой куртке и платье уже вторые сутки.

— Ангелина Васильевна Беликова ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь. Женщина нуждается в медицинской помощи, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как уточнили в отряде, женщину в последний раз видели в Железнодорожном и Центральном районах.

Приметы пропавшей: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения,короткие светло-каштановые волосы, желто-зеленые глаза. Пенсионерка была одета в розовую ветровку, зеленое платье с разноцветным принтом, с собой взяла черную сумку.

Волонтеры просят очевидцев обратиться по номеру 112 или телефону 8-800-700-54-52.

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