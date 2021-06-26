Состоится ли авиашоу в Мочище 2021: руководитель аэродрома сделал заявление

Авиашоу в 2021 году не будет из-за третьей волны коронавируса Фото: Влад КОМЯКОВ

Авиашоу в Мочище 2021 - одно из самых ожидаемых событий лета для сибиряков. И важный вопрос, которой волнует горожан, - состоится ли она в связи с введением новых коронавирусных ограничений в регионе или ждать его придется. Ответили на него на самом аэродроме.

— В связи с запретом на проведение массовых мероприятий авиашоу в Мочище проводиться не будет, — сообщил КП-Новосибирск руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин.

Напомним, власти ввели запрет на массовые мероприятия до 30 сентября из-за резкого роста заболеваемости. В предыдущие годы авиашоу в Мочище проходило в последние выходные июля на одноименном аэродроме. Выступления пилотов собирали более 50 тысяч человек из Новосибирска, области и соседних регионов.

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