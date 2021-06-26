Новосибирец брал в аренду приставки с сайтов объявлений и продавал их

Мужчина подозревается в мошенничестве. Фото: Кирилл Чащин // пресс-служба ГУ МВД по НСО

Новосибирец попал в розыск полиции за продажу арендованной техники. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о подозреваемом.

— Отделом полиции «Заельцовский» разыскивается 24-летний новоисбирец Иван Субботин. Мужчина брал в аренду технику на сайтах объявлений, например, игровые приставки. А затем продавал их другим людям, — сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако мужчина скрылся от полиции. В МВД просят очевидцев обратиться по телефону (383) 232-10-02 в дежурную часть отдела полиции «Заельцовский».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber