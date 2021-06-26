Под Новосибирском иномарка после аварии лишилась колеса

Иномарка получила серьезные повреждения.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в субботу, 26 июня, серьезная авария произошла в Бердске: там в ДТП возле дома №111 на улице Боровой попал Ford Focus. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Иномарка получила серьезные повреждения и оказалась поперёк дороги после аварии.Колесо автомобиля от удара вырвало и отбросило на пешеходный переход, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Пострадал ли кто-то в аварии, на данный момент неизвестно. На месте работают инспекторы ГИБДД.
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