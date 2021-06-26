Под Новосибирском иномарка после аварии лишилась колеса

Иномарка получила серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в субботу, 26 июня, серьезная авария произошла в Бердске: там в ДТП возле дома №111 на улице Боровой попал Ford Focus. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Иномарка получила серьезные повреждения и оказалась поперёк дороги после аварии.Колесо автомобиля от удара вырвало и отбросило на пешеходный переход, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пострадал ли кто-то в аварии, на данный момент неизвестно. На месте работают инспекторы ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber