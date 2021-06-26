Погода в Новосибирске на 26 июня 2021 года: о пляже можно забыть

Дождь не собираеся уходить из города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 26 июня 2021 года будет дождливой и прохладной. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов, а к вечеру опустятся до +9...+11 градусов.

— Ветер подует северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают метеорологи.- В Новосибирской области днем температура воздуха составит +21 градус. А ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь начнется ближе к вечеру. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+19 градусов, а к ночи похолодает до +11. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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