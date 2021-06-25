В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре»

Иномарка наехала на подростка. Фото: ГИБДД по городу
В пятницу, 25 июня, в Кировском районе Новосибирска 34-летний водитель «Тойоты» сбил 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре». Это произошло около 18.00, сообщили ГИБДД по городу.
— Он ехал по улице Чистякова со стороны улицы Шевелева в сторону улицы Бронная. У дома №36 по улице Бронная водитель наехал на пешехода, — уточнили в ведомстве.
Ребенка госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него ушиб колена.
На месте работает экипаж ДПС. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что почти в это же время на Красном проспекте неизвестный автомобилист сбил 5-летнего ребенка и скрылся. Сейчас его разыскивают. Водителю грозит до 15 суток ареста.
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