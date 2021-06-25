В Новосибирске уборщик подъезда забил до смерти своего коллегу по работе

Новосибирец убил коллегу по работе после ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 58-летнего мужчину, убившего коллегу по работе. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.

— 28 марта около 12 часов двое мужчин убирали подъезд в доме №50 по улице Советская в Центральном районе города. В какой-то момент они спустились в подвал, где выпили спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой 58-летний обвиняемый металлическим предметом нанес множественные удары по различным частям тела 58-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Сибиряк признал свою вину. На время следствия суд определил его в СИЗО.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

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