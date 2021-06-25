«Вместе с тапочками похитили сердце»: сибирячка создала приют, где выхаживает брошенных хорьков и мангуста

Сибирячка выхаживает хорьков и мангуста. Фото: Алина Гурицкая

Сибирячка Елена-Эльга Журавлева создала приют для харьков. В Новосибирской области таких больше нет. Там сейчас живут 11 хорьков и мангуст.

Все началось с того, как она вместе с дочкой завела хорька. К сожалению, у животного были проблемы с кишечником и долго он не прожил.

После этого семье подарили еще двух хорьков. Эти животные стали частью жизнь сибирячки. Женщина даже прошла ветеринарные курсы.

— Хорек — такое животное, которое вместе с тапочками похищает сердце, — призналась изданию «Сибкрай. ru» Эльга.

Как правило в питомник сибирячки попадают брошенные хорьки с трагической судьбой.

Отдельного помещения под питомник у женщины нет. Часть животных обитают у нее дома, часть — у волонтеров.

Сам приют существует около семи лет. За это время добровольцы под руководством Эльги пристроили более двухсот хорьков.

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