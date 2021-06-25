Разъяренная сибирячка из ревности убила 29-летнего мужа

Под Новосибирском женщина жестоко убила мужа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Привольном Черепановского района произошла трагедия. Там 32-летняя женщина убила своего 29-летнего сожителя. Это произошло 24 июня в доме по улице Тракторной.

— Во время застолья пара сначала поссорилась и во время словесной перепалки из-за ревности женщина взяла нож и воткнула его в грудь мужчины. От полученной раны он умер до приезда врачей «Скорой помощи», — рассказал источник КП-Новосибирск.

Известно, что сибирячка, расправившаяся с мужем, была уже судима по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Сейчас в обстоятельствах этой жуткой истории разбираются следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.