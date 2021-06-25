В Новосибирске открылась выставка, где показали огромную кость бронтозавра

В новосибирском торговом центре на выставке показали необычный экспонат. Фото: Александра Фоменко

Для посетителей торгового центра «Аура» открыли необычную экспозицию «Окаменевшее время». Новосибирцы могут посмотреть точные копии знаменитых находок палеонтологов со всего мира. Например, там выставлена огромная бедренная кость бронтозавра. Ее размер превышает рост человека в несколько раз. Как организаторы смогли пронести этот экспонат в холл торгового центра, остается только гадать.

Кроме того можно будет посмотреть на голову стегозавра, отпечаток скелета ихтиозавра, отпечатки археоптериксов и другое, сообщает издание ЧС-Инфо.

Выставку можно посмотреть бесплатно. Фото: Александра Фоменко

На постоянной основе коллекция находится в Музее природы — филиале Новосибирского государственного краеведческого музея. В «Ауре» новосибирцы смогут посетить выставку до 11 июля совершенно бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.