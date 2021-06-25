«Врачи пытаются спасти ей ноги»: сибирячка ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала ее пожилая мать

Женщине грозит ампутация: у нее рваные раны и открытые переломы. Фото: "АСТ-54".

Жительница Новосибирска, Наталья, ищет свидетелей страшной аварии, в которой пострадала ее 67-летняя мама. Пожилая женщина оказалась под колесами многотонной фуры, когда переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Холодильной. Сама пенсионерка не понимает, как попала под машину, а ее родственники пытаются установить точную картину событий того дня.

— Все случилось 16 июня. В тот день мама переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Дорога, по словам мамы, была незагруженной. Когда мама дошла до середины пешеходного перехода, заметила, что едет «КАМАЗ». Дальше мама плохо помнит — говорит, успела поднять вверх руки, словно пытаясь его остановить. Так, она оказалась под колесами — фура переехала ей ноги. Водитель вышел из машины, вызвал ей «скорую» — маму госпитализировали, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — Врачи диагностировали маме множественные открытые переломы ног с большим количеством рваных ран и обильной кровопотерей. Сейчас пошел некроз тканей, ее готовят ко второй операции. Врачи пытаются сохранить ей ноги, но есть высокий риск ампутации, — добавила Наталья.

Сам водитель, по словам женщины, не может внятно объяснить, почему он поехал на запрещающий сигнал светофора, а также не дает пояснений, каким образом не заметил пенсионерку.

— По его словам, он ее не видел, только почувствовал, что наехал на что-то. Понял, что произошло, когда вышел из машины, — отметила Наталья.

Женщина уточнила, ее мама медленно передвигается — не так давно перенесла операцию, поэтому не успела бы отбежать от колес большегруза.

— Такое ощущение, что в ГИБДД сначала думали, что моя мама не сильно пострадала. Хотелось бы, чтобы они более плотно занимались этим делом. Виновник происшествия должен понести заслуженное наказание, — добавила Наталья.

Сейчас родственники женщины просят откликнуться очевидцев момента аварии, которые смогут предоставить запись с видеорегистраторов.

— Нам важно доказать, что мама не сама бросилась под колеса грузовика, — поделилась сибирячка.

Женщина также опубликовала информацию о поиске очевидцев в соцсети. Среди них нашлись свидетели происшествия, которые заявили, что в ДТП виноваты оба — водитель, который поехал на запрещающий сигнал, и пенсионерка, не смотрящая по сторонам.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД по НСО.

— Водитель пропустил всех пешеходов и начал движение еле-еле, а бабушка неслась сбоку. Когда он уже половину зебры проехал, она прям вплотную к кабине подбежала и махала руками, он ее никак не мог увидеть ее. Она почти успела пробежать. Получается, если бы не торопилась, такой беды можно было бы избежать. Теперь водителя жалко — его определенно накажут, — рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, проводится проверка.

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