Пробки в Новосибирске на вечер 25 июня 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 25 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» они уже достигли 6 баллов.

На правом берегу затор образовался на улице Фабричная и длится до станции метро «Речной вокзал». Начиная от станции метро «Октябрьская» пробка сворачивает на улицу Восход. Так же автомобилистам придется долго стоять на улице Добролюбова, Кирова и Красном проспекте.

На левом берегу пробка начинается от площади Труда. Оттуда автомобилистам сложно выехать на улицу Станционная, а оттуда на Ватутина. Так же заторы сковали улицы Немировича-Данченко, Новогодняя и Сибиряков-Гвардейцев.

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