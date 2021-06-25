Как пандемия подстегнула продажи велосипедов в Новосибирске

Фото: компания «МТС».

Такой любви к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы. Пандемия и ограничительные меры 2020 года, а также популяризация ЗОЖ спровоцировали Спрос на велосипеды в магазинах Новосибирска подскочил втрое в мае этого года по сравнению с маем 2019-го, «доковидного» года, сообщил в своем акаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Новосибирцы любят ездить на велосипедах круглый год: нас не останавливают отсутствие велодорожек, городская пыль, пробки и даже зимние морозы. Год от года число участников сообщества «Привет, велосипед!» только растет!». Причем средний чек в веломагазинах подешевел на 30%. Вот вам пример доступного средства передвижения для каждого, - отмечает Александр Соловенчук.

Как итог, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в новосибирских фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия.

Статистика показывает, что все больше горожан задумываются не просто о велосипеде, но и о здоровом образе жизни - выросли расходы новосибирцев на спортивные товары и услуги. В мае 2021 года количество платежей в спортивных клубах города выросло в 2,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Далее идут билеты на спортивные мероприятия (+2,3 раза) и магазины спорттоваров (+2,2 раза).

Кстати, средние чеки в магазинах спорттоваров и фитнес-клубах тоже снизились: на 22% и 15% соответственно. А вот билеты на спортмероприятия подорожали на 28%.

Основными покупателями в магазинах спорттоваров были преимущественно мужчины – 64% от всех покупок, они также предпочитают и спортивные мероприятия – 62%. А вот услугами фитнес-клубов женщины пользуются чаще сильного пола – 52% и 48% платежей соответственно.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают новосибирцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. При этом молодежь практически удвоила количество покупок в фитнес-клубах и билетов на спортивные мероприятия по сравнению с 2019 годом.

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Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в мае 2019 и 2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами. Данные за май 2020 года не брались в расчёт в связи с закрытием фитнес-клубов, запретом на проведение массовых мероприятий и ограничением деятельности торговых розничных точек.