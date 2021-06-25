В Новосибирске от коронавируса умер 44-летний мужчина

В Новосибирске от коронавируса умерли 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 25 июня, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус унес жизни еще девяти человек. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 44 лет, 64 лет, 67 лет,79 лет, 81 года, две женщины в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 73 лет, 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 023 человека, — уточнили в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 228 человек. Их них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 38 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 151 человек, выздоровели 93 пациента.

По официальным данным, за все время пандемии коронавирус диагностировали у 46 010 человек, в том числе у 3 071 ребенка, при этом выздоровели 41 169 пациентов.

В Новосибирской области по-прежнему остается напряженной обстановка с коронавирусом. У пунктов вакцинации в торговых центрах выстроились очереди. Власти рекомендуют воспользоваться сервисом Госуслуги. Записаться на прививку можно через личный кабинет.

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За последние дни количество желающих сделать прививку выросло в несколько раз. Но не у всех это получается — иногда в мобильных пунктах просто заканчиваются ампулы с препаратом. (подробнее)

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