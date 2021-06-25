Кэшбэк сделал отдых более доступным для родителей, желающий отправить ребенка в детский лагерь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хорошая новость для родителей Новосибирской области. Более 1,5 тысяч семей Новосибирской области получили кэшбэк за путевки в детские лагеря. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

— Кэшбэк позволил сделать отдых более доступным для родителей, дал возможность родителям выбрать лагерь для отдыха своего ребенка, — рассказала Ольга Потапова.

Чтобы получить кэшбэк, родителям нужно написать заявление на сайте Госуслуг после того, как завершится смена в лагере.

В регионе действует 2 системы возврата стоимости путевок в детские лагеря. Для этого, например, можно купить путевку онлайн по платежной системе «МИР», либо приобрести путевку до начала программы кэшбэка, старт которой состоялся 15 июня.

Процесс предоставления кэшбэка контролируется на областном уровне: в Правительстве Новосибирской области создан оперативный штаб по данному направлению во главе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым.

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