Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ раскрыли способ, с помощью которого было совершено хищение 2 тонн песка

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

24 июня в 8.32 поставщик доставил сыпучую породу заказчику в 35-тонном самосвале марки «Шахман». Охранник, встречавший груз на контрольно-пропускном пункте, согласно должностной инструкции проверил у водителя товарную накладную. Он обратил внимание на то, что в первом экземпляре документа вес ввозимого песка был указан как 32 тонны 420 килограммов, во втором - 31 тонна 420 килограммов. В фактически привезенном стройматериале также не хватало одной тонны. О выявленной недостаче сотрудник ГВАРДИИ незамедлительно доложил заместителю директора по безопасности, и водитель самосвала был задержан.

Именно это обстоятельство не позволило водителю проинформировать сообщника о том, что преступный замысел раскрыт. В 9.38 на КПП предприятия-заказчика заехал еще один самосвал поставщика. Разница в весе ввозимого песка была выявлена в накладных и у этого водителя. В одной было указано 33 тонны 80 килограммов песка, в другой - 32 тонны 80 килограммов. Водитель второго самосвала также был задержан и передан сотрудникам службы безопасности предприятия. Сумма причиненного ущерба устанавливается.