В Новосибирске двухлетний мальчик оказался заперт в автомобиле. Фото: служба спасения МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска двухлетний ребенок оказался заблокирован в припаркованной машине. Мама малыша не смогла самостоятельно открыть авто, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 24 июня, рассказали в службе спасения МАСС.

— Вызов на улицу Пермитина поступил около половины девятого вечера. Спасателям, прибывшим на место, удалось открыть автомобиль, в котором находился малыш, — уточнили в службе.

К счастью, помощь врачей ребенку не потребовалась — его передали счастливой маме.

В МАСС напомнили, родителям нужно быть внимательнее. К примеру, выходя из автомобиля, нельзя оставлять ключи в замке зажигания.

— Если в салоне есть ребенок, и чтобы его взять на руки, вам нужно выйти из машины, то временно не закрывайте водительскую дверь, — добавили спасатели.

Кроме того, желательно иметь при себе запасной комплект ключей от транспортного средства на случай непредвиденной ситуации.

В МАСС уточнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по телефонам: 112 или 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.