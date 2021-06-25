Умерла Марина Полкова — известный консультант по ВИЧ в Новосибирске

Умерла Марина Полкова — известный в Новосибирске консультант по ВИЧ. Фото: соцсети

В пятницу, 25 июня, стало известно о смерти Марины Полковой, известного в Новосибирске консультанта по ВИЧ. Трагическую новость сообщили в группе общественной организации «Гуманитарный проект».

— Не стало одной из самых опытных консультанток тест-мобиля Марины Полковой. Марина — наша надежная соратница и верная подруга, которая помогла сотням новосибирцев узнать свой ВИЧ-статус, помогла принять его и начать лечение. Не хватит слов, чтобы рассказать о своей признательности за то, сколько она сделала для нас и для жителей Новосибирска, — говорится в опубликованном сообщении.

По словам коллег, Марина Полкова скончалась от коронавируса. Ранее женщину госпитализировали с подтвержденным диагнозом. Врачи пытались спасти сибирячку, однако болезнь оказалась сильней.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Полковой.

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