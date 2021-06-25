«Не ходите в лес!»: сибиряков предупредили о медведе, которого заметили у поселка под Новосибирском.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Кубовинского сельсовета Новосибирской области предупредили о медведе. Лесного хищника заметили вблизи поселка Седова Заимка. Об этом сообщили в администрации Кубовинского сельсовета.
— Медведь потенциально опасен, в связи с чем сибирякам нужно соблюдать меры предосторожности. Не нужно ходить в лес без особой необходимости, — предупредили власти.
Ранее КП-Новосибирск писала о медведе, которого заметили в районе Татарска. Хищника увидел местный житель: он снял косолапого на видео примерно в пяти километрах от города. Он стоял посреди дороги на задних лапах, а потом убежал в лес. О хищнике сибиряк на всякий случай сообщил в полицию.
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