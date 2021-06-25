Новосибирец с пистолетом угрожал продавцу ради бутылки пива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина напал с пистолетом на продавца магазина. Известно, инцидент произошел во вторник, 22 июня, на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— В начале 11 вечера злоумышленник зашел в один из супермаркетов и, угрожая 44-летней женщине-продавцу пистолетом, украл из магазина бутылку пива стоимостью примерно 70 рублей. После чего мужчина скрылся, — уточнил источник.

Сейчас грабителя ищет полиция. Известно, на вид ему примерно 30 лет, он невысокого роста — около 160 сантиметров, на лице — короткая борода. В день ограбления был одет в черную куртку с надписью «Суперли» на спине, черные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

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