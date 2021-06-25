В Новосибирске трехлетний мальчик застрял локтем в чугунной батарее. Фото: служба спасения "МАСС".

В Калининском районе Новосибирска игры двух братьев закончились инцидентом. Так, один из ребят, трехлетний мальчик, в процессе веселья засунул локоть левой руки в чугунную батарею и застрял. Родители малыша не смогли помочь ему освободить ручку и вызвали спасателей.

— Вызов поступил на улицу Новогоднюю в 21:10. Хорошо, что летом батарея отключена, иначе малыш мог серьезно обжечься. Спасателям пришлось постараться, чтобы аккуратно вернуть локоть в такое положение, при котором он вышел из зазора между чугунными секциями радиатора, — рассказали в службе спасения «МАСС».

К счастью, ребенок не пострадал: помощь медиков ему не потребовалась. Мальчика передали родителям.

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