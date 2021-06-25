Под Новосибирском столкнулись «ВАЗ» и грузовик: погиб водитель легковушки

ДТП стало фатальным для 21-летнего сибиряка. Фото: ГИБДД по НСО.
В ночь на пятницу, 25 июня, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Там, на трассе Р-255 «Сибирь», столкнулись два автомобиля: легковушка и грузовик с полуприцепом. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.
— ДТП произошло примерно в пол первого ночи. Известно, 21-летний водитель за рулем «ВАЗ 21093» двигался по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении города Кемерово. Во время движения на 135 километре дороги молодой человек выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком KENWORTH с полуприцепом. Большегрузом управлял 28-летний мужчина, — уточнили в ведомстве.
Столкновение стало фатальным для водителя легковушки: парень погиб на месте ДТП от полученных травм.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится доследственная проверка.
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