Под Новосибирском на складе случился крупный пожар: сгорели несколько машин

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В ночь на пятницу, 25 июня, в поселке Восход под Новосибирском загорелся склад. Известно, в ангаре на улице Солнечной находилась техника, шины и моторное масло. На тушение крупного возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.

Пожар повредил и уничтожил несколько автомобилей. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— На момент прибытия установили, что горел ангар размером 50 на 30 метров. Происходило интенсивное горение, с распространением на соседние складские здания. Силы были стянуты по повышенному номеру. Кровля ангара обрушилась. Площадь пожара составила 700 метров квадратных. Ликвидацию огня осложняло горение масла в ангаре, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, пожар повредил и уничтожил несколько автомобилей. Среди них — трактор Т-40, две «ГАЗели», «УАЗ», «Ленд Крузер», Погрузчик, «ГАЗ-52». Открытое горение пожарные ликвидировали почти в три часа ночи. Также известно, огнеборцы отстояли от пожара соседний склад. По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

В тушении огня были задействованы 60 человек и 18 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В тушении огня были задействованы 60 человек и 18 единиц техники. От МЧС — 52 человека и 14 единиц техники.

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