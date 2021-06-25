Полиция ищет сибиряка, укравшего у женщины драгоценности в парке

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Дзержинском районе Новосибирска неизвестный украл у женщины драгоценности. Инцидент произошел в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в воскресенье, 20 июня. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Неизвестный мужчина без применения физической силы открыто завладел двумя золотыми цепочками и двумя кулонами, которые принадлежали 37-летней женщине. Инцидент произошел рядом с кафе, — уточнил источник.
В момент случившегося горожанка была в алкогольном опьянении. В связи с чем у нее есть трудности с опознанием нападавшего.
Известно, сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. В настоящий момент злоумышленника ищут, ведется расследование.
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