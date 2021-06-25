В Новосибирской области начнут массово чипировать домашних животных.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирской области готовятся к массовому чипированию домашних животных. Эта процедура застрахует питомца, облегчит в случае пропажи его розыск, а также оформит на него необходимые ветеринарные документы. Об этом рассказали в региональном правительстве.
По информации ведомства, обязательному чипированию подлежат все сельскохозяйственные животные, а также домашние питомцы.
— Сегодня мы уже понимаем, какие именно действия необходимо принять, чтобы повысить эффективность мероприятий в сфере обращения с животными и обеспечить общее гуманное отношение к безнадзорным животным — и в то же время, обезопасить людей от потенциальных угроз, которые могут быть причинены животными без владельцев, — сообщил замначальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе.
Он отметил, на сегодняшний день ветеринарная служба области готова к проведению массового чипирования. Кроме того, в планах отработать пилотный проект по строительству муниципальных приютов, а также приюта для животных в самом Новосибирске.
Известно, что владельцы животных должны самостоятельно позаботиться об идентификации питомцев. Провести чипирование можно в частных и государственных ветеринарных клиниках.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер