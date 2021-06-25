В Новосибирской области начнут массово чипировать домашних животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области готовятся к массовому чипированию домашних животных. Эта процедура застрахует питомца, облегчит в случае пропажи его розыск, а также оформит на него необходимые ветеринарные документы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

По информации ведомства, обязательному чипированию подлежат все сельскохозяйственные животные, а также домашние питомцы.

— Сегодня мы уже понимаем, какие именно действия необходимо принять, чтобы повысить эффективность мероприятий в сфере обращения с животными и обеспечить общее гуманное отношение к безнадзорным животным — и в то же время, обезопасить людей от потенциальных угроз, которые могут быть причинены животными без владельцев, — сообщил замначальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе.

Он отметил, на сегодняшний день ветеринарная служба области готова к проведению массового чипирования. Кроме того, в планах отработать пилотный проект по строительству муниципальных приютов, а также приюта для животных в самом Новосибирске.

Известно, что владельцы животных должны самостоятельно позаботиться об идентификации питомцев. Провести чипирование можно в частных и государственных ветеринарных клиниках.

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