Красавицы в белом халате: кто они - самые очаровательные медики Новосибирска

Слева направо: Айгюн, Юлия и Наталья. Фото: личный архив.

В течение 20 дней читатели «Комсомолки» голосовали за очаровательных участниц конкурса «Леди в белом халате» - 2021. Каждая из 34 конкурсанток - не просто красавица, но и замечательный профессионал своего дела, которая уже не первый год помогает жителям Новосибирской области беречь свое здоровье.

Многие пациенты с удовольствием поддерживали своих любимых врачей и медсестер лайками, и теперь мы можем назвать самых обаятельных медиков Новосибирска:

1 место — Наталья Достовалова, операционная медицинская сестра в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1»

2 место — Юлия Арефьева, рентгенолаборант отделения лучевой диагностики НИИТО

3 место — Айгюн Бахлул кызы Сулейманова, врач по короновирусной инфекции детского населения поликлиники №18

Мы поздравляем наших конкурсанток с победой! В ближайшее время читайте интервью с обаятельными медработниками на страницах «Комсомолки»

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