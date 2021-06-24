Следователи проводят проверку после смертельного ДТП с машиной ДПС под Новосибирском. Фото: очевидцы.

Следователи проводят проверку после жуткой аварии, случившейся в Тогучине Новосибирской области. Там, вечером в четверг, 24 июня, в кювет вылетел автомобиль ДПС. Напомним, машина перевернулась, а в результате ЧП погиб один из гаишников — пассажир «УАЗа».

— По предварительным данным, инспекторы ДПС, управляя служебным автомобилем «УАЗ», преследовали группу мотоциклистов, которые не выполнили законные требования об остановке. Водитель «УАЗа» совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир — 30-летний инспектор дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение, — прокомментировали случившееся в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, на месте аварии работают следователи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. После выяснения причин и обстоятельств ЧП будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщали, что водитель полицейского «УАЗа» был трезв.

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