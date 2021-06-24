Появились фото с места смертельной аварии с машиной ДПС под Новосибирском

В результате ЧП погиб гаишник. Фото: предоставлено очевидцами.
Появились фотографии с места страшной аварии с экипажем ДПС в Тогучине. Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль вылетел в кювет в районе железнодорожного вокзала. ДТП стало фатальным для одного из гаишников — он погиб на месте аварии от полученных травм.
Полицейский «УАЗ» получил серьезные повреждения. Фото: предоставлено очевидцами.
На кадрах, которыми с КП-Новосибирск поделились очевидцы, видно, что автомобиль из кювета доставал эвакуатор. Полицейский «УАЗ» получил серьезные повреждения — у него сильно смяло переднюю часть и приплюснуло крышу.
Напомним, по словам очевидцев, гаишники преследовали мотоциклиста. Когда они гнались за нарушителем, «УАЗ» наехал на препятствие и вылетел в кювет. В салоне полицейской машины были два инспектора ДПС — Дмитрий Гончаров и Стас Чебукин. В результате аварии погиб Станислав. Дмитрий Гончаров получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. У погибшего гаишника остались жена и две дочки.
У машины сильно смяло переднюю часть и приплюснуло крышу. Фото: предоставлено очевидцами.
На месте аварии работало руководство ГУ МВД по Новосибирской области. По факту ЧП проводится проверка.
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